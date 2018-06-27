LHS Türkiye 1. Başak Koleji’nden

Bu yıl ilk kez yapılan LGS sınavında, Matematik ve Fen Bilimleri branşlarındaki sorular öğrencileri oldukça zorladı. Sınava giren öğrenciler Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü olmak üzere toplam 6 branşta 90 soruya cevap verdi. Yoğun bir hazırlık döneminden geçen Türkiye geneli tüm 8. Sınıf öğrencileri LGS’ye bu yıl ilk kez girecek olmanın gerginliğini de yaşadı.

Aydın’dan 90 soruyu doğru yanıtlayan tek öğrenci Yağız Bozbaş, Aydın Özel Başak Koleji, ailesi ve Aydın’a Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşattı. Öğrencisi ve ailesini kutlayan Başak Koleji Müdürü Nail Ergun, “Türkiye geneli ilk binde 6 öğrenci, yüzde birlik dilimde 14 öğrenci, yüzde onluk dilimde 49 öğrenci çıkaran okulumuz başarılı adımlarla yürümeye devam edecektir” şeklinde konuştu.