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27 Haziran 2018 17:11

LHS Türkiye 1. Başak Koleji’nden

2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı’na (LGS), Aydın Özel Başak Koleji öğrencisi Yağız Boztaş, tüm branşlarda soruların tamamını doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

LHS Türkiye 1. Başak Koleji’nden

27 Haziran 2018 17:11



Bu yıl ilk kez yapılan LGS sınavında, Matematik ve Fen Bilimleri branşlarındaki sorular öğrencileri oldukça zorladı. Sınava giren öğrenciler Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü olmak üzere toplam 6 branşta 90 soruya cevap verdi. Yoğun bir hazırlık döneminden geçen Türkiye geneli tüm 8. Sınıf öğrencileri LGS’ye bu yıl ilk kez girecek olmanın gerginliğini de yaşadı.



Aydın’dan 90 soruyu doğru yanıtlayan tek öğrenci Yağız Bozbaş, Aydın Özel Başak Koleji, ailesi ve Aydın’a Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşattı. Öğrencisi ve ailesini kutlayan Başak Koleji Müdürü Nail Ergun, “Türkiye geneli ilk binde 6 öğrenci, yüzde birlik dilimde 14 öğrenci, yüzde onluk dilimde 49 öğrenci çıkaran okulumuz başarılı adımlarla yürümeye devam edecektir” şeklinde konuştu.




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