Liselere tercih 2 Temmuz’da başlıyor

Tercih takvimi ve tercih sistemi hakkında bilgiler veren Başkan Tevfik Aksoy, yayınlanan takvimin hayırlı olmasını diledi.

Tercih öncesi tüm öğrenci ve velilerin tercih edecekleri okullara ziyaret edip tercih komisyonlarından bilgi almalarını tavsiye eden Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, “Tercih döneminde öğrencilerin 3 aşamalı tercih yapacak. Öncelikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara 2. olarak merkezi sınav ile öğrenci alan okullar ve 3. olarak pansiyonlu okullar olmak üzere 3 bölümde tercih butonu açılacak. Her bölümde en fazla 5’er tercih yaparak toplam 15 okul tercih yapabileceklerdir. Yerel yerleştirme alanı dediğimizde öğrencinin ikametine en yakın alandan başlayarak yeşil, mavi ve kırmızı bölümler açılıp okullar sistemle otomatik olarak gelecektir. Öğrenci burada tercih yapmadan merkezi sınav sistemi bölümünden tercih yapamayacaktır. Akıllara ‘Ben sınavsız tercih yapacak isem niçin bu sınava çalışıp ilk tercihim yerel ikamet bazlı yerleştirme olsun’ sorusu akıllara gelebilir. Burada Milli Eğitim yetkilileri ile yaptığımız görüşme neticesinden öğrenci merkezi alan sınavla öğrenci alan okullara puanı yeterli ise yerleştirilmesi bu okula yapılacak. Şayet kazanamaz ise yerel yerleştirme ile tercih ettiği veya 3. bölüm olan pansiyonlu okullara yerleşecektir. Burada yerel yerleştirme alanında örneğin A okulunun kontenjanı 300, tercih yapan öğrenci sayısı 500 ise bu açıkta kalan 200 öğrenci yine klavuzda yayınlanan ölçütlere göre diğer tercihlerine yerleşecek. Bu ölçütler; Öğrencinin o mahallede ikamet adresi, o bölgenin orta okulunda öğrenci olarak bulunma süresi, okula devam ve devamsızlığı, ortaokul başarı puanı ve son olarak doğum tarihi ve tercih sırası ölçütleri üzerinden sistem puanlama yaparak öğrencileri yerleştirecektir” dedi.

Kamuoyunda öğrencilerin zorunlu olarak İmam Hatip okullarına yönlendirildiği yönünde bir algı olduğunu ve bu söylentilerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Aksoy, yayımlanan uygulama ile kayıt sırasındaki bazı kargaşaların da önleneceğine inandıklarını söyledi.

“Okullarda herhangi bir sıkıntı olmayacak”

Tercih ve yerleştirme takvimine göre nakil işlemlerinde 14 Eylül’de son bulacağının ifade edildiğini belirten Başkan Aksoy, “Eski sisteme göre yıl içerisinde devam eden nakil işlemleri klavuzda 14 Eylül’de son bulacağı ifade ediliyor.14 Eylül’den sonra nakil işlemleri yapılmayacak mı? Sorusu var. Nakil işlemlerinin yıl boyunca devam edip etmeyeceği klavuzda net değil. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ilimizde orta okuldan mezun öğrenci sayısının yüzde 10 -15 fazlası liselere kontenjan ayrılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerimiz açıkta kalmayacaktır. Çıraklık eğitim ve açık liseye gitmek isteyen öğrenciler tercih yapmadıkları zaman eğitim öğretimlerine bu okullarda devam edebileceklerdir. Okullarımızda 2 Temmuz’dan itibaren tercih rehberlik komisyonları öğrenci ve velilerimize yardımcı olacaklar. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” diyerek sürecin eğitim camiasına hayırlar getirmesini diledi.