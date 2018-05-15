Liseliler Alzheimer Merkezinde coşku yaşattı

Öğrencilerin büyük bir duyarlılık örneği sergilediklerinin altını çizen Alıcık, “Bugün bu çocuklar hayatlarının son dönemini yaşayan yaşlılarımızın yanında olarak onlara verdikleri değeri gösterdiler. Başta onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine sonra kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Müzik Grubu tarafından Sümerpark Rekreasyon Alanı içerisindeki Alzheimer Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı.

Öğrenciler ve Alzheimer hastaları ile dans edip mutluluklarına ortak olan Alıcık, “Belediye başkanlığım döneminde yaptığım için onur duyduğum iki şey var; Bir tanesi huzur evi diğeri Alzheimer Merkezi. Burası Türkiye’de örnek olmuş bir proje. Yaşlılarımızın mutluluğunu sağlayanlardan Allah razı olsun. Bugün bu çocuklar hayatlarının son dönemini yaşayan yaşlılarımızın yanında olarak onlara verdikleri değeri gösterdiler. Başta onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine sonra kendilerine teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Yaşlılara çiçek dağıtarak Anneler Günü’nü kutlayan öğrenciler, “Alzheimer Merkezi’ndeki yaşlılarımızla bir araya gelmek istedik. Bu nedenle böyle bir program organize ettik. Yanımızda olup destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.