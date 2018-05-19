Liselilerden Kızılay’a kan desteği

Okul bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına 34 ünite kan bağışlayan öğrenciler büyük takdir topladı.

Okulun 12. Sınıf öğrencilerinden 34 öğrenci ve biri gazeteci olmak üzere iki öğrenci velisinin kan bağışında bulunduğu etkinlikte Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün’de bağış yaparak öğrencilere örnek oldu. Okul Müdürü Zakir Tali öncülüğünde başlatılan kampanyada 6 saatte 36 ünite kan toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay Kan bankasına ulaştırıldı. Ramazan ayı ile beraber kan stoklarında azalma yaşanmaması için her gün belediye meydanındaki mobil kan toplama merkezinde kan bağışlarını kabul edeceklerini ifade eden Türkiye Kızılay Derneği Aydın Kan Bağışı Merkezi yetkilileri kan stokların azalmasından dolayı Ramazan ayı boyunca Nazilli Belediye Meydanı’nda kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini belirtti.

Kan stoklarında azalma var

Okullarda yaptıkları kampanyalarla da kan bağışı hakkında bilgilendirmede de bulunduklarını ifade eden yetkililer, “Öncelikle duyarlı öğrencilerimize ve Nazilli Halkına çok teşekkür ediyoruz. Azalan kan stoklarımızı rahatlatmak ve ihtiyaç sahiplerini mağdur durumda bırakmamak için 18-65 yaş aralığında kan bağışı yapmak isteyen gönüllü bağışçılarımızı mobil kan bağışı merkezimize bekliyoruz. ‘Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır’ diyen gönüllü öğrencilerimizin bağışladığı 34 ünite kan bizim için ayrı bir önem taşıyor. Topladığımızdan daha fazlasını ise bağışçılarımızın kan değerlerinin çeşitli nedenlerden dolayı uygun olmaması nedeniyle alma şansımız olmadı. Duyarlılıklarından dolayı kan bağışlayan veya bağışlamak isteyip de bağış yapamayan herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

“Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz”

Kan bağışı kampanyasına destek veren 12. Sınıf öğrencilerine teşekkür ettiğini ifade eden Okul Müdürü Zakir Tali, “Birçok öğrencimiz hayatlarında ilk kez kan bağışında bulundu. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilerimiz başta olmak üzere bizlere her zaman destek olan ilçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Latif Akgün ve kan bağışında öncülük eden gazeteci öğrenci velimize çok teşekkür ediyorum” dedi.