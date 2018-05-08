Liselilerden köy ilkokulunda okuyan kardeşlerine jest

Toplum yararına çalışma kapsamında hayata geçirdikleri projelerinde öğrenciler harçlıklarını biriktirerek önce boya aldılar, ardından da ilçeye 25 kilometre mesafedeki bir köy okuluna giderek hep birlikte okulu boyadılar.

Gün boyu süren etkinlik kapsamında boya yapmayı da öğrenen öğrenciler hayatlarında ilk kez görev aldıkları projenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler. Hayatlarında ilk kez eline fırça alan öğrencilerin de yer aldığı boyama etkinliğinde boya yapmayı bilmeyen öğrenciler de boya yapmayı uygulamalı şekilde öğrenmiş oldu. İlkokulda eğitim gören bazı öğrenciler de okullarını boyamaya gelen abilerine ve ablalarına teşekkür etti.

İlkokul müdüründen öğrencilere teşekkür

Öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Pirlibey İlkokulu Müdürü Ahmet Erdoğan; “Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bize başvuran lise öğrencilerimizin duyarlı davranışı bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın, yardımlaşma, dayanışmayı öğrenmeleri ve köy okullarını, köy yaşantısını tanımaları açısından önem arzettiğinden projeyi kabul ettik. Müdürümüz eşliğinde gelen öğrencilerimiz bütün gün çalışarak okulumuzu boyadı. Bunu düşünen, planlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu tatili olmasına rağmen bu öğrenciler bize zaman ayırdı. Ve bu tatil gününü bizim okulumuzu boyayarak geçirmeleri son derece önemli bir şey” dedi.

İlkokul öğrencilerine hediye

Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Müdürü Bünyamin Aras, öğrencilerinin ilkokul öğrencilerine sürpriz bir hediyesi olduğunu ifade ederek, “Okulumuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü’nün organize ettiği toplum yararına çalışma kapsamında sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştirdik. Okulumuzda yapılan imece ile öğrencilerin katkıda bulunduğu köy okulunu boyama projesi bağlamında ilçemize 25 kilometre uzaklıktaki Pirlibey İlkokulu’nu boyadık. Hem okulun boyası yenilensin hem de çocuklarımıza hediye olsun istedik. Öğrencilerimiz bu konuda öncü oldular. Fikrin sahibi ve uygulayıcısı tamamen öğrencilerimiz. Biz sadece onlara eşlik ederek güzel bir hafta sonu geçirmelerine de öncülük ettik” dedi.