Liselilerin projeleri büyük ilgi gördü

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz Bilen, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğrencileri, öğrenci velileri ve davetliler okul bahçesinde yapılan fuarı büyük bir ilgi ile gezdiler. Projeleri yakından inceleyen davetliler ve diğer okullardan gelen öğrenciler, stantları gezerek öğrencilerden tek tek bilgi aldı. Zaman zaman öğrencilerin deneylerine dahil olan davetliler özellikle müzikle tedavi projesine büyük ilgi gösterdi.

“Başarı çıtamızı yükseltmeye devam ediyoruz”

Okul Müdürü Zakir Tali, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının öğrencilerin ufkunu genişlettiğini ve bilime, teknolojiye olan ilgilerini artırdığını, bunun da eğitimdeki başarı çıtasını yükselttiğini ifade ederek, “TÜBİTAK’ın desteğiyle bu yıl 20 proje hazırladık. Danışman öğretmenlerimiz desteğinde 40’dan fazla öğrencimiz projede görev aldı. Çalışmalarında ilginç konulara yer veren öğrencilerimiz okulumuzun eğitimdeki kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, başarının anahtarının bilimi, teknolojiyi yakından takip etmekte, çalışmakta, üretmekte ve farklı düşünmekte olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

“Birbirinden güzel projeler hazırlanmış”

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün de konuşmasında öğrencilere ve danışman öğretmenlere güzel projeleri nedeniyle teşekkür ederek, “TÜBİTAK’ın desteği ile ilçemiz genelinde yapılan bilim fuarları bir anlamda okullarımızın başarısını da perçinlemektedir. Çocuklarımız, derslerinde öğrendiklerini kendilerinden de bireyler katarak en iyi şekilde hazırlanmışlar. Gerçekten hazırladıkları birbirinden güzel projelerle bizleri şaşırtmaya devam ediyorlar. Öğrencilerimize gelecek eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ülkesine ve vatanına faydalı birer birey olacaklarına inancım tam” dedi.