Liselilerin resim sergisi ve müzik resitali büyük ilgi gördü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Lisesi öğrencilerinin hazırladığı yılın ilk resim sergisi ve müzik resitali büyük ilgi gördü. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün için hazırlanan sürprizler ise göz doldurdu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan yağlı boyadan yapılma portreler, manzaralar, natürmortlar, birbirinden ilginç ahşap oymalar ve yine bir o kadar ilginç olan ahşap üzerinde yakma eserler belediye meydanında sergilendi. Sergiyi Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürü Latif Akgün, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin bu kez yıl sonu değil yıl başı sergisinde son bir ayda yapılan eserler sergilendi. Yalnız sergiyle de yetinmeyen öğrenciler 15 kişiden oluşan müzik grubu ile sergiye gelenlerin hem gözlerine hem de kulaklarına hitap etti. Muhteşem performansları ile başta protokol üyelerinin kalplerinde taht kuran öğrenciler ilçenin semt pazarının da olması nedeniyle pazara özellikle kırsal mahallelerden gelen kadınların şaşkın bakışlarına neden oldu.

Belediye Meydanında düzenledikleri sergi ile büyük dikkat çeken öğrenciler yaklaşık bir ayda hazırlıklarını tamamladıkları resim çalışması, yağlı boya çalışması, ahşap oymacılık ve ahşap üzerinde yakma çalışmalarını sergiledi. Lise öğrencileri tarafından hazırlanan eserler yine öğrencilerin kurduğu grup tarafından canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen sergi vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Pazar alışverişinden dönen ve belediye meydanındaki resim sergisini gören köylüler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Etkinliğe davet edilen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün için hazırlanan sürprizler ise güne damgayı vurdu. Nazilli Belediye Başkanını makamında ziyaret eden öğretmenler ahşap üzerine yakma sanatından elde edilen Başkan Alıcık'ın bir portresini kendisine hediye etti. Öte yandan Şube Müdürü Latif Akgün sergiyi gezerken üzeri örtülü haldeki tabloyu sorduğunda açılan örtünün altından kendi resmi çıkınca şaşkına döndü.

Nazilli Lisesi Okul Müdürü Hakan Akar, okul öğrencilerinin tarafından hazırlanan resim sergisi ve ahşap boyama yakma ve yağlı boya çalışmalarını Nazilli halkına sunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu sergimiz Nazilli'deki yılın ilk sergisidir. Bunun yanı sıra okulumuzun müzik öğrencileri grubunun müzik resitali de gerçekleştirildi. Nazilli Lisesi, Nazilli'nin ve bölgenin 1957 yılında kurulmuş olan köklü liselerinden birisi olması bunun bir gelenek haline gelmesi ve bizler de bu geleneği sürdürmeye çalışan bir ekibiz. Genellikle bu tarz sergiler Nazilli'mizde yıl sonunda yapılması münasebetiyle bir yoğunluk oluşmaktadır. Ancak okul yönetimi olarak bu sergiyi yılın ilk aylarında yapmayı uygun gördük. Bunun gerekçesi de, öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanması ve eğitim - öğretimi çok aksatmama amacıyla sene başında yapmaktı. İlk kez Nazilli'de böyle bir çalışma yapılmaktadır. Her sene başlarında ve bunu biz bir gelenek haline getireceğiz. Ve bu çalışmayı önümüzde ki yıl yine aynı tarihte yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, bizlere destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi.