Lokma ve cemiyet hayırları öğrenciye yemek bursu olacak

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar, kamu kurumları ve iş dünyasını bir araya getirerek ortak hareket etme hedefiyle oluşturulan ‘Buharkent Sürdürülebilir Kalkınma Platformu' tarafından önemli bir karar alındı.

Buharkent'te bulunan yüzme havuzu tesisi salonunda düzenlenen genel kurul toplantısı saygı duruşunun yapılıp İstiklal Marşının okunması ile başladı. Buharkent ilçesinde kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilçede faaliyet gösteren tüm paydaşların temsil edildiği bir zemin oluşturmayı amaçlayan platformun yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

Buharkent'te öğrenciye ücretsiz yemek projesi

Sürdürülebilir Kalkınma Platformunun ilk icraatı Meslek Yüksekokulunda eğitim alan 250 öğrencinin bir yıl boyunca öğle yemeğini tamamen ücretsiz hale getirebilmek için Türkiye'ye örnek olacak bir adım atmak oldu. Bu karar doğrultusunda yüksekokul öğrencilerinin yediği öğle yemeklerini tamamen ücretsiz hale getirme projesi hayata geçiyor. Projenin teknik alt yapısı tamamlanmaya çalışılırken kısa süre içerisinde okul yemekhanesinde yenilen öğle yemeğinin tamamen ücretsiz hale geleceği kaydedildi.

Öğrenciler yemeği ücretsiz yiyecek

Platforma katılan bütün herkesin bu projeyi sahiplendiğini ifade eden Buharkent meslek Yüksekokulu Müdürü Mesut Kırmacı, “Bir öğrencinin öğle yemeğinin 6 lirasını devlet 3 lirasını öğrenci veriyor. Yıllık 250 öğrencinin toplam yemek maliyeti 80 bin lira. Bir hesap açacağız ve buraya dileyen herkes öğrenciler için yemek bursu yatırabilecek. Çok küçük paralarla bu miktarı toplayacağımıza inanıyorum. Toplanan paraları günlük olarak öğrencilerin öğrenci kartlarına yükleyeceğiz. Öğrenci bu parayı yalnızca yemekte kullanabilecek. Öğrencilerimize bedava yemek yedirmiş olacağız. Düzenlenen çok sayıda lokma hayırlarından birkaçını bile yemek bursuna dönüştürmeyi başarırsak gerekli meblağın toplanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Projeye sahip çıkıyoruz

Projeye sahip çıktıklarını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Buharkent'e dışarıdan gelen öğrencilerimizin öğle yemeklerinin katkı bedellerinin karşılanmasını platform olarak biz organize edeceğiz. Sonuç olarak Buharkent'e gelen öğrencilerimiz öğle yemeklerini bedavaya yemiş olacaklar. Platformun aldığı ilk karar bu. Buharkent'e öğle yemekleri öğrencilerimize ücretsiz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.