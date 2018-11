Sosyal medyada tanışan sistemik lupus hastaları Kuşadası'nda bir araya geldi.

Çevre il ve ilçelerden gelen hastalar ve yakınları birbirleriyle hastalıkla ilgili sorunları hakkında sohbet etme fırsatı buldu ve sorunlarını paylaştı. Daha önce de İzmir de bir toplantı gerçekleştiren lupus hastaları seslerini daha çok kesime ulaştırmak için dernekleşme kararı aldı.

-Lupus hastalığı nedir?

Sistemik lupus eritematozus (SLE) saç dökülmesi, ciltte döküntüler, eklem ağrıları ve beyin, kalp, akciğer ve böbrek gibi hayati organ tutulumu ile seyredebilen bir romatizmal hastalıktır. Bu sistem tutulumlarından en önemlisi lupus nefriti denilen böbrek tutulumudur ve erken tanısı çok önemlidir. Lupus kronik bir hastalıktır. Uykuya yatan ve uyanan dönemlerle seyreder. 3-6 ay arayla düzenli kontrol gerektiren bir hastalıktır. Lupus daha çok kadınlarda görülen bağışıklık sistemini etkileyen farklı organları farklı organ sistemlerini tutabilen bir hastalıktır. Lupus kronik bir hastalıktır dolayısıyla tedavisi süreklidir. Hastalık şiddeti değişkenlik gösterdiği için kullanılan ilaçlar ve dozları değişkenlik gösterir. Lupus farklı organları etkileyebildiği için her organ tutulumuna göre farklı tedaviler söz konusu hastalığın şiddeti de her hasta da farklı olabilir. Dolayısıyla hastalık şiddetine ve tutulumunuza göre farklı tedavilerin planlanması söz konusu ve bu şiddete göre tedavi süresi belirlenir. Her organın tutulumu hasta tarafından fark edilmeyebilir en fark edilenleri güneşe duyarlılık bu duyarlılık sonrasında gelişen yanaklar da kızarık döküntüler, eklem ağrıları, eklem şişlikleri, saç dökülmesi, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı önemli belirtileri olabilir.