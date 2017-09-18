Madalyalar Aydın’a

Mudanya Biathle Ferdi Türkiye Şampiyonası, müsabakaları 16-17 Eylül 2017 tarihlerinde Bursa’da düzenlendi.

Yaklaşık 400 sporcunun katıldığı yarışmalara ilimize temsilen katılan Kuşadası Belediye Spor Kulübü sporcuları Madalyaları Aydın’a getirirken göğsümüzü kabartarak farklarını ortaya koydu. Müsabakalar sonucunda Kuşadası Spor Kulübü sporcularından Çağrı Yüksel, Gençler kategorisinde Türkiye 2’ncisi; Emre Özcan, U19 kategorisinde Türkiye 2’ncisi ve Nuri Can Yaşar, U17 kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak büyük bir başarı gösterdi. Kıl payıyla şampiyonluğu kaçıran sporcular gümüş madalya kazanarak Aydın’a döndü.