Madde bağımlıları Tralleis Antik Kenti’ni yakıyordu

Edinilen bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında Kemer Mahallesi Tralleis Antik Kenti’ni çevreleyen tel örgülerin bulunduğu alanda yangın çıktı. İddiaya göre bölgede alkol ve uyuşturucu madde alanların uğrak yeri olan bölgede yakılan piknik ateşinden sıçrayan kıvılcım alandaki kuru otları tutuşturdu. Arazideki alevleri gören mahalle sakinleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını Tralleis Antik kentine sıçramadan söndürdü. Yangında bir dönüm alan içerisinde bulunan zeytin ağaçları zarar gördü.

Mahalle sakinleri yangının çıktığı alanın alemcilerin uğrak yeri haline geldiğini, zaman zaman bu bölgede yangınların yaşandığını, zaten etrafın pisliğinden de burasının alemcilerin mekanı olduğunu ifade ederek, yetkililerden bu konuda yardım talebinde bulundu. Yangın sonrası arazideki boş bira ve şarap şişeleri dikkat çekti.