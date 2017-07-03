Madımak’ta yaşamını yitirenler Kuşadası’nda anıldı

Kuşadası Belediyesi, Eğitim-Sen Kuşadası Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi ve Alevi Kültür Derneği Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri saat 14.00’da Kuşadası Cemevi’nde düzenlenen ‘Madımak’ konulu panelle başladı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Gazeteci Yazar Prof. Dr. Emre Kongar ve Yazar Lütfiye Aydın’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde katılımcılara 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşanan olaylarla ilgili bilgi verildi. Kuşadası Cemevi’nde düzenlenen panele çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası CHP ilçe Başkanı Özer Kayalı ve eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Panel açılışında konuşan Eğitim-Sen Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç, adalet arayışının o günlerden bu günlere devam ettiğine dikkat çekerek ülkede bütün ilerici güçlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Panelin ilk konuşmasını yapan Gazeteci Yazar Emre Kongar, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşananların büyük bir komplo olduğunu belirterek, insanlığa karşı yapılmış büyük bir suikast olduğunu ifade etti. Kongar’ın ardından konuşan Yazar Aydın ise olay sırasında Madımak’ta olduğunu ifade ederek yaşananların büyük bir kasıtla yapıldığını belirtti.

Panelin son konuşmacısı CHP Ankara Milletvekili Hakverdi ise 2 Temmuz 1993’te Madımak’ta kasten 35 cana kıyan zihniyetle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek herkesi adalet arayışına davet etti. Hakverdi ayrıca Madımak’ta yaşamını yitiren kişilerin toplumun meşalesi olduğunu ifade ederek “2 Temmuz 93’te Sivas’ta yaşamını yitiren her bir can ülkemiz için çok önemli insanlardı. Bugün bile onların fikirleri bizlere ışık tutuyor. O gün orada yaşananlar bilerek ve istenerek yapıldı. Cumhuriyete, çağdaşlığa ve demokrasiye karşı yapılmış büyük bir operasyondu” dedi.

Sivas Anması etkinlikleri, akrşam Özer Türk Stadyumu’nda gerçekleşen Mikail Aslan, Aynur Haşhaş ve Grup Munzur konseriyle devam etti.