Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 15:25

Magnesia Antik Kenti’nde 2 bin yıllık 6 adet heykel bulundu

Aydın’ın Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi Tekin köyü yakınlarında bulunan Magnesia antik kentinde yapılan kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen 6 adet heykel bulundu.

Magnesia Antik Kenti’nde 2 bin yıllık 6 adet heykel bulundu

29 Temmuz 2018 15:25


Çeşitli firmaların desteği ile yaklaşık 25 yıldır devam eden kazı çalışmalarının bu yıl ki çalışmaları 20 gün önce Arkeolog Orhan Bingöl öncülüğünde başladı. Çalışmalarını sürdüren ekip antik kent içerisinde 5’i aynı yerde 1’i farklı bir yerde toplam 6 adet yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen heykel buldu. Bulunan heykeller korumaya alınırken, konuyla ilgili Aydın Valiliği tarafından detaylı açıklama yapılacağı belirtildi.


Mannesi antik kenti hakkında


Magnesia antik kenti, Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar yakınlarındaki Tekin Mahallesi sınırları içinde, Ortaklar-Söke karayolu üzerinde bulunuyor. Kent efsaneye göre Thessalia’dan gelen Magnetler tarafından kurulmuş. Magnesia çevresi surla çevrili, yaklaşık 1300x1100 m2 bir alanı kapsayan, ızgara planlı cadde ve sokak sistemine sahip bir kent. Priene, Ephesos ve Tralleis üçgeni arasında ticari ve stratejik açıdan önemli bir konuma sahip.1994-2001 yılları arasında Artemis kutsal alanında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda tapınağın önündeki altar ile agora arasında mermer döşemeli tören alanı ortaya çıkartılmıştı.


25 yıl önce başlayan ve aralıklarla devam eden kazı çalışmalarının bu yılki etabının yaklaşık 3 hafta önce başladığı bulunan eserlerin de oldukça kıymetli olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç