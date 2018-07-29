Magnesia Antik Kenti’nde 2 bin yıllık 6 adet heykel bulundu

Çeşitli firmaların desteği ile yaklaşık 25 yıldır devam eden kazı çalışmalarının bu yıl ki çalışmaları 20 gün önce Arkeolog Orhan Bingöl öncülüğünde başladı. Çalışmalarını sürdüren ekip antik kent içerisinde 5’i aynı yerde 1’i farklı bir yerde toplam 6 adet yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen heykel buldu. Bulunan heykeller korumaya alınırken, konuyla ilgili Aydın Valiliği tarafından detaylı açıklama yapılacağı belirtildi.

Mannesi antik kenti hakkında

Magnesia antik kenti, Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar yakınlarındaki Tekin Mahallesi sınırları içinde, Ortaklar-Söke karayolu üzerinde bulunuyor. Kent efsaneye göre Thessalia’dan gelen Magnetler tarafından kurulmuş. Magnesia çevresi surla çevrili, yaklaşık 1300x1100 m2 bir alanı kapsayan, ızgara planlı cadde ve sokak sistemine sahip bir kent. Priene, Ephesos ve Tralleis üçgeni arasında ticari ve stratejik açıdan önemli bir konuma sahip.1994-2001 yılları arasında Artemis kutsal alanında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda tapınağın önündeki altar ile agora arasında mermer döşemeli tören alanı ortaya çıkartılmıştı.

25 yıl önce başlayan ve aralıklarla devam eden kazı çalışmalarının bu yılki etabının yaklaşık 3 hafta önce başladığı bulunan eserlerin de oldukça kıymetli olduğu belirtildi.