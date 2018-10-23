Magnesia canlandırılacak

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 34 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği Magnesia Antik Kentinin canlandırılması ve turistler için bir çekim merkezi haline getirilebilmesi için Aydın Valiliği tarafından 2.6 milyon liralık proje hazırlandı.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki Magnesia Antik Kenti'nde, Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında Hellenistik-Roma döneminin önemli tapınaklarından Artemis'te kazı çalışmaları devam ediyor. 2016 yılında 1 ve geçtiğimiz hafta içerisinde ise yaklaşık 2 bin yıllık oldukları tahmin edilen 7 yeni heykelin bulunmasıyla ulaşılan önemli heykel sayısı yaklaşık 50'ye yükselen antik kentin canlandırılması ve cazibe merkezi haline getirilebilmesi için Aydın Valiliği tarafından hazırlanan proje desteklenmeye uygun bulundu. 2.6 milyon liralık projeyle Magnesia'nın canlandırılması ve turistleri kendisine çeken yeni bir cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor.

Aydın'ın tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim alanı olduğuna işaret eden Vali Yavuz Selim Selim Köşger, “Aydın sadece şimdi değil; tarihte de bolluğun, bereketin, kentleşmenin ve medeniyetin başkentlerinden birisi. O anlamda Aydın'da 22 tane antik kent var. Çok önemli antik şehirlerimiz bunlar. Bu sene malumunuz Aydın'da ‘Afrodisias Yılı' ilan ettik. Afrodisias, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Prine'de geçici miras listesine alındı. Bugün biz Magnesia'dayız. Tarihteki ismiyle Maendros yani Menderes Manisası burası. Diğer bir Manisa şu an halihazırda büyükşehirlerimizden biri olan Spil Manisa'sı. Burası antik dönemde önemli kent merkezlerinden birisi. Çok ciddi bir tapınağı var. Bu bölgenin en önemli tapınaklarından birisi. Bölgedeki dört önemli tapınaktan birisi burada bulunuyor. Hocamız ve ekibi yaptıkları kazı çalışmaları sonucu yeni 6 heykele ulaştılar. Kazı çalışmaları devam ediyor. 6 heykel bir oda içinde bulundu. Hemen bitişiğindeki odada da gene kaidesi bulunan ama henüz kendi bulunamamış heykeller olduğunu değerlendiriyor ekip. İnşallah onlar da bulunacak” diye konuştu.

“Magnesia çekim merkezi olacak”

Aydın'daki antik kentlerin canlandırılması ve turizmin 12 aya yayılması için çalışmaların devam etiğini kaydeden Vali Köşger, şöyle konuştu: “Valilik, kaymakamlıklar ve bazı belediyelerle birlikte Aydın'daki antik kentlerin turizmin hizmetine daha hızlı bir şekilde kazandırılması, Aydın'da turizmin tüm mevsimlere yayılması, dört mevsimde yapılabilmesi için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bu antik kentleri turizmin hizmetine sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Magnesia'da da 2 milyon 600 bin liralık destekle sağladık. Bu kaynakla Magnesia'nın daha iyi hale getirilmesi, yürüyüş yollarının, aydınlatmaların yapılması devamında da hak ettiği değere ulaşması için çalışmalar yapıyoruz. Bu proje de kabul edildi. Daha ileri aşamada burada çıkan tüm heykellerin yani 50'ye yakın heykelin bir arada sergilenebilmesini hayal ediyoruz. Restore edildiğinde kullanılabilecek şekilde yapı alanları var. O alanlardan birisinin restore edilerek bir Magnesia Müzesi açılması hedefimiz var. Bunu Bakanlıkla birlikte gerçekleştirdiğimizde turizm anlamında bir çekim merkezi oluşturmuş olacağız”