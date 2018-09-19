Magnesia için 2 milyon 600 bin TL'lik kaynak sağlandı

Magnesia Antik Kenti'nin çevre düzenlemesi için hazırlanan proje kapsamında imzalar atılırken, 2 milyon 600 bin TL kaynak sağlandı.

Germencik Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye kabul edilen Magnesia Antik Kenti Çevre Düzenlemesi projesinde imzalar atıldı. Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından atılan imzaların ardından Magnesia'nın çevre düzenlemesi için 2 milyon 600 bin TL kaynak sağlanmış oldu.

Proje kapsamında Magnesia Antik Kenti'nde, çevre düzenlemesi, güvenlik kamera sistemi, yürüyüş yollarının yapımı, alanın çitle çevrilmesi, sosyal tesislerin iyileştirilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilecek.