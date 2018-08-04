Magnesia’dan heykel fışkırdı

Heykelleri tanıtan Vali Köşger, şimdiye bulunan 50 heykelden yurt dışına kaçırılanların geri getirilmesi için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi’ndeki Magnesia Antik Kenti’nde, Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında Hellenistik-Roma döneminin önemli tapınaklarından Artemis’te devam eden kazılarda 4 kadın, 1 erkek ve cinsiyeti belirlenemeyen bir heykel ortaya çıkarıldı. 2016 yılında bulunan benzer bir heykelle birlikte antik kentten çıkarılan heykel sayısı yaklaşık 50’ye yükseldi. Yaklaşık 2 bin yıllık oldukları tahmin edilen yeni heykeller, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

Vali Köşger’e heykellerin bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği kazı alanında bilgi veren Magnesia Kazı Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl, “Son 6 altı heykelin tamamı aynı yerde bulundu.

2016 yılında aynı mekanın başka bir bölümünde 1 heykel daha bulmuştuk. Toplamda bir mekanda 7 heykel oldu. Hepsi bir mekanda bulundu ama hepsinin o mekana ait olup olmadığını henüz bilmiyoruz. İçlerinden bir tanesi kesin o mekana ait, çünkü kaidesi orada. Yüzükoyun erkek heykeli hariç sırayla yan yana yüz üstü yatar vaziyette bulundu. Bu normal bir devrilme durumu değil gibi görünüyordu. Hala da o kanıdayız. Nasıl, ne zaman, neden oraya böyle yüz üstü yatırıldılar? Amaç neydi? Onu da çözebilmiş değiliz. İstanbul, İzmir ve Aydın müzelerinde Magnesia’dan çıkmış bu buluntularla birlikte neredeyse 50 kadar heykel olduğunu biliyoruz. Ve bunlar da son olmayacak. Çalıştığımız alanda daha çok heykelin bulunabileceğini bize açıkça gösteriyor” diye konuştu.

Mangesia Antik Kenti’nin bölgenin en önemli 4 tapınağından birisini bünyesinde bulundurduğuna işaret eden Vali Köşger ise, “Orada Hocamız ve ekibi yaptıkları kazı çalışmaları neticesinde yeni 6 tane heykele ulaştılar. Kazı çalışmaları devam ediyor. Bu 6 heykel sadece bir oda içinde bulunmuş heykeller. Hemen bitişiğindeki odada da gene kaidesi bulunan ama henüz kendisi bulunamamış heykeller olduğunu değerlendiriyor ekip. İnşallah onlar da bulunacak. Burada şu ana kadar 50’ye yakın heykel çıkmış durumda. İleri ki aşamada Magnesia’da çıkan bütün heykellerin sergilenebileceği ve restore edildiğinde kullanılabilecek şekilde yapı alanları da var. Bu alanlardan birisi restore edilerek, orada bir Magnesia Müzesi açılması hedefimiz var. İnşallah Hocamızın böyle bir projesi var. Bunu bakanlıkla birlikte gerçekleştirdiğimizde turizm anlamında önemli bir çekim merkezi oluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

“Yurt dışına kaçırılan heykeller geri getirilecek”

Magnesia’dan çıkarılan 50 heykelden bazılarının yurt dışına kaçırılmış olduğuna işaret eden Vali Köşger, şöyle konuştu: “Önemli kısmı Almanya ve Fransa’da. Almanya Bergama Müzesi ve Paris Louvre Müzesi’nde önemli parçalar sergileniyor. Magnesia Antik Kenti’nden çıkmış diğer bir sürü alanda olduğu gibi onları açacağımız müzede inşallah ilerde yer alması için şimdiden bir çalışma başlatılması gerektiğini değerlendiriyorum. İnşallah buradan kaçırılıp götürülmüş tarihi eserlerimizi de iadesini sağlamak için çalışma başlatmak lazım. O aşamaya da gelinecektir inşallah”

Heykellerin tanıtım törenine Vali Köşger ve Kazı Başkanı Bingöl’ün yanı sıra ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan ve davetliler katıldı.