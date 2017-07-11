Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 09:58

Mahalleliler kötü yolların iyileştirilmesini istiyor

Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki mahalleliler ilçe merkezine inmek için kullandıkları yolların çok virajlı ve rampalı olmasına çözüm bulunmasını istiyor.

Mahalleliler kötü yolların iyileştirilmesini istiyor

11 Temmuz 2017 09:58



Aydın’ın yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların ilçe ve şehir merkezlerine inmek için kullandıkları birçok yol ölüm yolu olmaya devam ediyor. Karacaören, Paşaköy, Hacıköseler gibi mahallelerin Yenipazar ilçe merkezine inmek için yoğun bir şekilde kullandığı yol da son zamanlarda kazaların merkezi haline geldi. Virajlı, rampalı ve dar olması nedeniyle kazaların eksik olmadığı bu yolda vatandaşlar her gün farklı badireler atlatarak ölümün ucundan dönüyor. Özellikle bu mahallelerden Yenipazar ovasına servis araçlarıyla taşınan yüzlerce tarım işçileri de yolların tehlikeli olduğundan bahsetti. Karacaören, Paşaköy, Hacıköseler mahallelerinde ikamet edip Yenipazar Ovası’nda tarlası bulunan ve çiftçilik yapan vatandaşlar, yaz-kış tarım ürünlerini yolun aşırı rampa olması nedeniyle mahallelerine taşımakta da zorlanıyor. Yolu ilk defa kullanan vatandaşların zorluk yaşadığı ve zaman zaman da kaza yapması bölgedeki yolların gözden geçirilmesi şartını da gözler önüne serildi.



Bölge muhtarları toplanıp yolun bazı bölümlerin iyileştirmesi için gerekli kurum ve kuruluşlara başvurmalarına rağmen çabalarının sonuçsuz kalması ise sitemleri de beraberinde getirdi. Çok rampa olan ve keskin virajların iyileştirilmesi gerektiğini savunan muhtarlar, bu yolda ölüm haberleri duymak istemediklerini belirtti. Uçurumun yoğun olduğu bölgelerde de bariyer yapılmasının şart olduğunu öne süren muhtarlar, bir aracın dahi geçmekte zorlandığı bölümlerin olduğunu dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:45
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!