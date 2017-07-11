Mahalleliler kötü yolların iyileştirilmesini istiyor

Aydın’ın yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların ilçe ve şehir merkezlerine inmek için kullandıkları birçok yol ölüm yolu olmaya devam ediyor. Karacaören, Paşaköy, Hacıköseler gibi mahallelerin Yenipazar ilçe merkezine inmek için yoğun bir şekilde kullandığı yol da son zamanlarda kazaların merkezi haline geldi. Virajlı, rampalı ve dar olması nedeniyle kazaların eksik olmadığı bu yolda vatandaşlar her gün farklı badireler atlatarak ölümün ucundan dönüyor. Özellikle bu mahallelerden Yenipazar ovasına servis araçlarıyla taşınan yüzlerce tarım işçileri de yolların tehlikeli olduğundan bahsetti. Karacaören, Paşaköy, Hacıköseler mahallelerinde ikamet edip Yenipazar Ovası’nda tarlası bulunan ve çiftçilik yapan vatandaşlar, yaz-kış tarım ürünlerini yolun aşırı rampa olması nedeniyle mahallelerine taşımakta da zorlanıyor. Yolu ilk defa kullanan vatandaşların zorluk yaşadığı ve zaman zaman da kaza yapması bölgedeki yolların gözden geçirilmesi şartını da gözler önüne serildi.

Bölge muhtarları toplanıp yolun bazı bölümlerin iyileştirmesi için gerekli kurum ve kuruluşlara başvurmalarına rağmen çabalarının sonuçsuz kalması ise sitemleri de beraberinde getirdi. Çok rampa olan ve keskin virajların iyileştirilmesi gerektiğini savunan muhtarlar, bu yolda ölüm haberleri duymak istemediklerini belirtti. Uçurumun yoğun olduğu bölgelerde de bariyer yapılmasının şart olduğunu öne süren muhtarlar, bir aracın dahi geçmekte zorlandığı bölümlerin olduğunu dikkat çekti.