Mahkeme bu defa sanık ve davacıları değil geleceğin hukukçularını ağırladı

Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Aydın Adliyesi'ni ziyaret ederek adliyedeki işleyişi ve hukukçuların çalışma sistem ve koşullarını inceledi.

Aydın Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerin meslekleri daha iyi tanımaları için kurum ziyaretlerine başladı. Proje kapsamında Aydın Adliyesi'ne ziyaret eden 12. Sınıf öğrencileri doğru tercih yapabilmek adına adliyedeki işleyişi detaylı şekilde inceleyip araştırdılar. Öğretmenleri Yavuz Aksoy öncülüğünde Aydın Adliyesi'ne gelen liseli gençler Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenip sordukları soruları ve Adliyelerde çalışma sistem ve koşullarını en ince detayına kadar anlatan Adli Yarı ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, sorulara da cevap verdi. Gelecekte hukukçu olmak isteyen gençler ziyaretin ardından duruşma salonlarını da inceleyip davaların yüz yüze veya on-line olarak nasıl görüldüğünü incelediler.

Ziyaretten oldukça memnun kalan gençler ziyaret sonunda Aydın Adliye Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek okullarına döndüler.