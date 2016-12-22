Mahmut Esat Bozkurt, Kuşadası’nda anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı ve Türkiye’nin ilk Adalet Bakanı Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 73. yıldönümünde Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Anma etkinlikleri Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu’nda, Okul Aile Birliği tarafından Bozkurt için lokma dökülmesiyle başladı. Kuşadası Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu’nda yapılan lokma hayrına Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Tezcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lokma hayrını Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma programı izledi. Programa, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Tezcan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, Kuşadası Jandarma Komutanı Hasan Şahin, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adil Yıldız, Mahmut Esat Bozkurt’un torunları Prof. Dr. Yaman Tekand, Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Nur Akgerman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarih öğretmeni Atalay Çelik’in Mahmut Esat Bozkurt’un biyografisini sunmasıyla başlanan etkinlikte konuşan Bozkurt’un torunu Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan "Bugün düzenlenen bu programda bulunan genç liselilerin sayılarının fazla olmasından duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. 40 yıla yakın bir süredir öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Bu süre zarfında çok sayıda öğrencim oldu. Gençlerin bulunduğu ortamlarda bir dinamizm vardır, olumlu enerji söz konusudur ve her şeyden önce bir umut ışığı belirir. Bu yüzden de Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Değerli katılımcılar bu topraklarda doğmuş, yetişmiş ve yaşamı boyunca bu vatana hizmet etmiş, vatan hudutlarından fikir hudutlarına kadar her cephede dövüşe dövüşe en son kalem elinde hakkın rahmetine kavuşan Mahmut Esat Bozkurt, kısa ama çok yoğun yaşamını vatanına ve milletine adadı" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise bazı insanların ölümlerinin üzerinden uzun zaman dahi geçse toplumda bıraktıkları izlerin silinmediğine dikkat çekerek "Bugün burada ölümünün 73. yıldönümünde anmakta olduğumuz şahsiyetin ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu yaşamı boyunca arkasında bırakmış olduğu değerlerden biliyoruz. Kimi insanlar vardır, öldüklerinde kendileri ile birlikte giderler. Kimi insanlar da vardır ölümlerinin üzerinden 100 yıl da geçse toplumda bıraktıkları izler silinmez. Mahmut Esat Bozkurt, dönemin zor koşullarına rağmen 1900’lü yıllarda çok iyi bir eğitim almış, doktorasını yapmış ve büyük imkânlar içerisindeyken bu imkânları tercih etmeyip Türk Kurtuluş Mücadelesi yıllarında Kuvayi Milliye saflarında yer almıştır. Ben bu değerli şahsiyeti şükranla anıyor, böylesi bir programa emek harcayan kurum ve kuruluşlara ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yaman Tekand’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Hakkı Uyar ve Yrd. Doç. Dr. Emin Elmacı’nın konuşmacı olarak katıldığı "Mahmut Esat Bozkurt" konulu bir panel düzenlendi. Mahmut Esat Bozkurt’un Cumhuriyetin kuruluşuna ve Türk devlet hayatına katkılarının ele alındığı panelde, Bozkurt’un en önemli eserlerinden biri olan "Medeni Hukuk" konusuna ve "Kurtuluş Mücadelesi" yıllarındaki rolüne değinildi.

Anma programının ardından ailesi, sevenleri ve protokol üyeleri Kuşadası-Selçuk Arvalya Mevkii’ndeki Aile Kabristanı’nda bulunan mezarı başında Bozkurt’u andı. Okunan duaların ardından tüm sevenleri Bozkurt’un mezarına karanfil bıraktı.