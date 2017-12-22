Mahmut Esat Bozkurt, Kuşadası’nda anıldı

yıldönümünde Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Anma etkinlikleri Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla başladı. Programa, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yıldızkaya, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, Mahmut Esat Bozkurt’un torunları Prof. Dr. Yaman Tekand, Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Nur Akgerman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında Bozkurt ailesi adına konuşan Prof. Dr. Yaman Tekand, Bozkurt’un torunu olmaktan onur duyduğunu belirterek “Mahmut Esat Bozkurt her zaman Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında olmuş, onun devrimlerini savunmuş ve korumuştur. Birçok Atatürk devriminin temellerinin atılmasında da emeği vardır. Türk Medeni Kanunu’nu şekillendirmiş, Türk kadınının özgürleşmesinde rol almış büyük devlet adamı Mahmut Esat Bozkurt’un kanını taşıyor olmak benim için büyük bir mutluluk ve büyük bir gururdur” dedi.

Tekand’dın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise konuşmasında Mahmut Esat Bozkurt’un Türk hukukunun temellerini atmış önemli bir devlet adamı olduğunu belirterek “Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt bitmiş, dağılmış, yok olmuş bir imparatorluktan yeni doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan kadroda rol almış önemli bir devlet adamıdır. Cumhuriyetimizin ilk Adalet Bakanıdır. Türk Milletini çağdaşlaştıran medeni hukukun temellerini atmıştır. Böyle büyük bir devlet adamını anlamak ve onun izinden yürümek bizlerin en büyük görevidir” dedi.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise Mahmut Esat Bozkurt’u anlamak ve onun fikirlerini halka anlatmanın kendileri açısından önemli bir görev olduğunu belirterek “Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda imzası bulunan önemli bir devlet adamıdır. Fikirleri geleceğe ışık tutan önemli bir şahsiyettir. Onun fikirlerini yaşatmak bizlerin en büyük görevidir” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit ise Mahmut Esat Bozkurt’un her şeyden önce halkçı bir devlet adamı olduğunu belirterek, her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun ilkelerinin savunucusu olduğunu ifade etti.

Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen programının ardından ailesi, sevenleri ve protokol üyeleri Kuşadası-Selçuk Arvalya Mevkii’ndeki Aile Kabristanı’nda bulunan mezarı başında Bozkurt’u andı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı anmada okunan duaların ardından tüm sevenleri Bozkurt’un mezarına karanfil bıraktı.