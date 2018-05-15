Makine parkına 6 milyonluk yatırım

Büyükşehir belediyesi elindeki 83 iş makinesi ve 74 kamyonun yanına 6 milyon liralık yatırımla satın alınan 15 aracı daha ekledi. Büyükşehir belediyesi tarafından 1 adet asfalt serme makinesi, 1 adet asfalt kazıma ve kesme makinesi, 1 adet çift tambur silinder, 1 adet lastik tekerlekli silindir, 1 adet toprak silindiri, 2 adet yama silindiri, 2 adet lastikli ekskavatör, 4 adet beko loder, 1 adet mini beko loder ve 1 adet mini loder olmak üzere 15 yeni iş makinesi satın alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Dairesi Başkanlığı’nın DMO aracılığıyla 6 milyon liraya satın alıp vatandaşların hizmetine sunduğu 15 araçla yol çalışmaları da hızlanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın’da vatandaşlarımızı sıcak asfaltla buluşturmak için çalışmalarımız geceli gündüzlü devam ediyor. Yeni satın aldığımız araçlarla makine parkımızı genişlettik. Aydın bu yatırımları hak ediyor, Aydın’ın dört bir tarafında çalışmalarımıza devam edip yolları asfaltla buluşturacağız" diye konuştu.