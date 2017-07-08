Malatya kayısısı, AB’de Aydın incirine kardeş geldi

Malatya Kayısısı’na AB Coğrafi İşareti almak için 2014 yılında tescil sürecini başlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu kabul edildi ve Malatya Kayısısı AB’de tescilli 3. Türk markası ve 2. Türk ürünü oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tescilin ardından yaptığı açıklamada “Malatya Kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak” dedi.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nde Aydın İnciri’nin PDO işaretli ilk Türk Ürünü olarak tescilinin alındığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, “Meyve familyasında kardeş olarak kabul edilen incir ve kayısı birbirlerini Avrupa Birliği’nde de yalnız bırakmadı. Aydın İnciri artık raflarda Malatya Kayısısı ile birlikte yer alacak. Bu tescilin alınmasında büyük emekleri olan Türk Ticaretine ve Türk Ürünlerine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye çok teşekkür ediyorum. 28 Mart’ta ATO Congresium’da düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde de belirttiğim gibi arkamızda dağ gibi bir Rifat Hisarcıklıoğlu gerçeği var. Türkiye’deki coğrafi işaretlerin hamisi ve en büyük emek sahibi Sayın Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’dur. Pekmezimizden, peynirimize kadar daha coğrafi işareti alınabilecek pek çok ürünümüz var. Antep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı’nın bu ürünlere de örnek olmasını diliyorum. Tescil sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalar için Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve ekibine, Malatya Ticaret Borsamızın değerli Başkanı Gürsel Özbey ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.