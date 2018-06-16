Malgaç Baskını’nın 99. yıl dönümü için tören düzenlendi

Yunan işgaline karşı direnişin ilk simgesi olan Malgaç Baskını, Sultanhisar’da baskının gerçekleştirildiği Nazilli-Aydın karayolu kenarı Malgaç Baskını Anıtı önünde kutlanırken, törene Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Sultanhisar İlçe Bölük Komutanı J.Kd.Bçvş. Mehmet Gökhan, İlçe Emniyet Amiri Zafer Karadirek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, gaziler, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire ve kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakam Turgay Hakan Bilgin’in anma komitesi adına anıta çelenk koymasıyla tören başladı.

Malgaç Baskını’nın Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının 16 Haziran 1919 tarihinde Sultanhisar-Atça arasındaki Malgaç deresinin üstünden geçen, Malgaç demiryolu köprüsü yanındaki Yunan karakoluna yaptıkları baskın olduğunu hatırlatan Kaymakam Turgay Hakan Bilgin “1919 yılında başlayan karanlık işgal günlerinde Yörük Ali Efe’nin yanındaki 60 kişilik müfrezesiyle Yunan işgaline karşı batı bölgesindeki ilk planlı, kararlı, şuurlu milli direnişi başlatması ve dalga dalga yayılan, devamında Nazilli, Sultanhisar, Aydın’ın kurtuluşu ile sonuçlanan güzle bir günün başlangıcı 16 Haziran 1919 tarihidir. O karanlık günlerde Yörük Ali Efe ve Müfrezesinin yaktığı kurtuluş ateşi devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelesi ile bütünleşmiş, düzenli ordu bünyesine katılmış ve ülkemizin kurtuluşunda büyük ve önemli bir mesafe kazandırmıştır. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bugün vesilesiyle özellikle Sultanhisarlı hemşerimiz Yörük Ali Efe’yi, kahraman zeybeklerini, kızanlarını, yardımcı olan bütün vatandaşlarımızı, saygı, hürmet ve rahmetle anıyor, Malgaç Köprüsü Kuva-yi Milliye direnişinin 100. yılında inşallah daha kapsamlı, daha coşkulu ve daha büyük törenlerle bugünü kutlamanın kararlılığını ifade ediyorum” dedi.

Tören, konuşmaların ardından yapılan Malgaç Baskını ile ilgili düzenlenen şiir, kompozisyon yarışmaları ödül töreni ve efelerin gösterileri ile son buldu.