Mali Müşavir Mine Odabaşı Kuşadası’nda yeni ofisini açtı

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde yaşayan Mine Odabaşı 13 yaşında çırak olarak başladığı Muhasebecilik Mesleği’nin zirvesine ulaştıktan sonra ofisinin açılışını yaptı. Milletvekili Mehmet Erdem ve Muhasebeciler Odası Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Rıza Yörüyen tarafından gerçekleştirilen açılışta duygusal anlar da yaşandı.

Kuşadası ilçesinde Mali Müşavirlik mesleğini icra eden Mine Odabaşı‘nın, yeni ofisi düzenlenen törenle açıldı. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yeni ofisin açılışına AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Rıza Yörüyen , Mali Müşavirler Odası Kuşadası Temsilci Başkanı Ali İhsan Uğur ,AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Ali Kara, meslek mensupları ve davetliler katıldı.

Azmi ve mücadeleciliği konusunda çevresindeki pek çok kadına da örnek olan Mali Müşavir Mine Odabaşı’nı tebrik eden AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem yeni iş yerinin hayırlı olmasını diledi.

Zor hayat şartlarına rağmen hiçbir zaman mücadelesinden vazgeçmeyen ve 13 yaşında çırak olarak gönül verdiği muhasebecilik mesleğine 24 yaşında Muhasebeci olarak başlayıp 28 yaşında da mali müşavir olarak tamamlayan Mine Odabaşı’nın konuşması duygulandırdı. 10 yıl önce ofisini açıp çalışmaya başladığını ancak o günkü koşullarda işyerinin açılışını yapamadığını belirten Mine Odabaşı, “Hani bir genç kız gelinlik giymeden evlenmiş ise eğer gelinlik giymek nasıl içinde uhte kalırsa, o misal ofis açılışı da benim içimde uhte kalmıştı. Çok şükür 10 yıl sonra da olsa bunu gerçekleştirdik” diyerek tüm davetlilere teşekkür etti.

Muhasebe mesleğinin zor bir meslek olduğunu sevmeden yapılamayacağını belirten Mine Odabaşı, mesleğini ilk günkü aşkla yaptığını belirtti. Açılışta bilinmeyen ressamlık yönünü de ortaya çıkaran Mine Odabaşı kendisinin yaptığı bir yağlıboya tabloyu açılışı yapan Milletvekili Mehmet Erdem’e hediye etti. Açılışın arından şehitlerin ruhuna lokma döktürüldü.