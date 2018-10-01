Mandalina da erken olgunlaştı

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden sonbahar aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç konumundaki satsuma mandalinası bu yıl 15 gün erken olgunlaştı. Mandalinada 2018/19 ihracat sezonunun 8 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu çalışmalarını tamamladı. İzmir iline bağlı İnciraltı, Güzelbahçe, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Ahmetbeyli, Özdere, Selçuk ile Aydın iline bağlı Kuşadası Davutlar ve çevresindeki bahçelerden alınan numunelerin incelemesi tamamlandı. Hasadın 4 Ekim tarihinde başlayacağı ihracatın ise 8 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi.

“Yıl 15 gün erken geldi”

Buy yıl incir başta olmak üzere pek çok meyve erken olgunlaşırken satsuma mandalinanın da geçen yıla göre mevsim koşullarından dolayı 15 gün erken olgunlaştığı belirtildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, satsuma mandalinadaki erken olgunlaşma nedeniyle geçen yıl 23 Ekim olarak belirlenen ihraç tarihinin bu yıl 8 Ekim'e çekildiğini kaydetti.

“Rekoltede yüzde 53'lük artış bekleniyor”

‘Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi' çalışmasına göre satsuma mandalina rekoltesinin yüzde 53'lük artışla 110 bin ton'dan 169 bin ton'a yükseldiği bilgisini veren Uçak, “Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden satsuma mandalinanın bu yılki kalitesi yüksek. Meyvelerin önemli bir kısmı ihracat için uygun. Ağaçlarda ara meyve tutumunun yüksek olması kaliteli meyve miktarını arttıracağı için hasat periyodunun da uzamasına imkan sağlayacak. Bu da ihracatımızı olumlu etkileyecek” dedi.

“Rusya en iyi alıcı”

Türkiye, 2017 yılında narenciye ürünleri ihracatından 850 milyon dolarlık döviz elde ederken, mandalina ihracatı 335 milyon dolar ile zirvede yer aldı. Mandalina türleri içinde ise en fazla ihracat 129 milyon 345 in dolarlık tutarla satsuma mandalina da oldu. Türkiye 2017 yılında 75 ülkeye mandalina ihraç etti. Satsuma mandalina ihracatında Rusya, 83 milyon 456 bin dolar ile birinci olurken Rusya'yı 20 milyon dolarlık tutarla Ukrayna ve 7.5 milyon dolarlık satsuma mandalina ihracatı ile Irak izledi.