Marangozlar Odası Başkanı Algün; “Zamları durdurun”

Sektörde yaşanan zamlara anlam veremediklerini savunan Süleyman Algün, “Son bir yılda yüzde 100 artış gösteren malzeme fiyatları artık kontrolü kaybetmiştir. Daha önce Aydın Marangozlar Odası olarak Bakanlığımıza zamlarla ilgili göreve davet etmiştik. Konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama ve zamlarla ilgili tarafımıza net bir bilgilendirme yapılmamış olması ve hala daha bayram sonu zamlardan bahsedilmesi akla mantığa uygun bir durum değildir. Başta odalarımıza, birliklerimize, federasyonumuza ve konfederasyonumuz olmak üzere hükümetimize, bakanlığımıza acilen bu konuda bir şeyler yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Son bir yıldır seçimlere odaklanan odalar birlikler federasyonlar konfederasyonumuz piyasada yaşanan esnaf ve sanatkara yazan bazı ciddi sorunları gözden kaçırmıştır” diyen Algün, şöyle konuştu: “Aileleriyle sayıları 5 milyonu aşan kamuoyu tarafından sahipsiz algısı oluşan esnaf ve sanatkarlarla ilgili acilen sorunlarına çözüm bulunması gerekmektedir. Öyle tahmin ediyoruz ki önceden anlaşma yapmış bazı firmalar bu zamlardan dolayı sorunlar yaşayacaktır. Sorunların daha derinleşmemesi için acilen fiyat artışlarının durdurulması gerekmektedir”