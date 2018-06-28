Marketinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan marketçi tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nda bir markette uyuşturucu satışı yapıldığı yolundaki ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Market çevresinde önlem alan KOM ekipleri, markete gelen K.A. isimli kişiyi market çıkışında yakalandı. Yapılan aramada üzerinden uyuşturucu madde çıkan K.A.’nın “ uyuşturucuyu marketten satın aldım “ şeklindeki ifadesi doğrultusunda market sahibi İ.S. gözaltına alındı. Markette yapılan aramada ise hassas terazi, esrarlı sigaralar ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen market sahibi İ.S. tutuklanarak, cezaevine konuldu.