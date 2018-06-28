Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 14:35

Marketinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Kuşadası’nda markette uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Marketinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

28 Haziran 2018 14:35

Mahkemeye çıkarılan marketçi tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nda bir markette uyuşturucu satışı yapıldığı yolundaki ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Market çevresinde önlem alan KOM ekipleri, markete gelen K.A. isimli kişiyi market çıkışında yakalandı. Yapılan aramada üzerinden uyuşturucu madde çıkan K.A.’nın “ uyuşturucuyu marketten satın aldım “ şeklindeki ifadesi doğrultusunda market sahibi İ.S. gözaltına alındı. Markette yapılan aramada ise hassas terazi, esrarlı sigaralar ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen market sahibi İ.S. tutuklanarak, cezaevine konuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç