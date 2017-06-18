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18 Haziran 2017 15:02

Marl heyeti kahvaltıda turizmcilerle buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Kuşadası Turizm Platformu Temsilcileri, Kuşadası’nın Almanya’daki kardeş şehri Marl Belediyesi Başkan Vekili Axel Grosser ve beraberindeki heyet ile kahvaltıda bir araya geldi.

Marl heyeti kahvaltıda turizmcilerle buluştu

18 Haziran 2017 15:02


Değirmen Park’ta düzenlenen kahvaltıya Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü, Kuşadası SKAL Kulübü Başkanı Rıdvan Kavi, TÜRSAB Bölgesel Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Çiçek, ATRO Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Temirodaman ve basın mensupları katıldı. Kuşadası’nda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Marl Belediye Başkan Vekili Axel Grosser, Kuşadası ve Marl Belediyesi arasında gelişen bu güzel ilişkinin daha da güçlenmesi gerektiğini söyledi. Başkan Vekili Grosser, 3 Ekim tarihinde Marl kentinde düzenlenecek olan Volks Park Festivaline Başkan Kayalı’yı davet etti.


Kardeş kentlerin birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkinin önemine dikkat çeken Başkan Kayalı, Marl Belediyesi ile kurulan sağlam ilişkilerimizin daha da güçlenmesi gerektiğini belirtterek kardeş şehir Marl Belediyesi’ni Kuşadası’nda ağırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ayrıca Kayalı, Kuşadası’nın tüm kardeş şehirlerini 25-29 Ekim tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenecek olan Boat Show Ege, Ege Yat Yelken Teknolojileri, 2’nci El Tekne ve Su Sporları Fuarı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na davet edeceklerini belirtti.


Kahvaltının ardından Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir gezi ile Marl Belediyesi Başkan Vekili Axel Grosser ve beraberindeki heyet, Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi, Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Millî Parkı, Kadıkalesi Anaia Antik Kenti ve Caferli Köyü’nü ziyaret etti. Heyet’e Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi ile Filiz Üyücü eşlik etti.




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