Marl heyeti Kuşadası Ticaret Odası’nda

Marl Belediye Başkanı Werner Arndt ve Marl Protokol Sorumlusu Heike Lueg, Marl Kardeş Şehir Derneği Başkan Yardımcısı Nuri Uzunoğlu ve Dernek Yönetim Kurulu üyesi Beatrix Ries’te oluşan heyetin gerçekleştirdiği ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi’de katıldı.

Marl Belediye Başkanı Werner Arndt; 2009 Yılından itibaren Marl Belediye Başkanı olduğunu ve Kuşadası ile 20 yıldır kardeş şehir olduklarını söyledi ve “ Kuşadası Ticaret Odası’nı daha önce ziyaret ettiğimizde pasajdaydı. Bugün geldiğimiz bina ise Ticaret Odası’nın gelişimini ve geldiği noktayı gösteriyor” diyerek Kuşadası Ticaret Odası Yönetimini tebrik etti.

Kuşadası Ticaret Odası YönetimKurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın makamında gerçekleşen ve Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Başkan Yardımcısı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal Daylan, Müslüm Yıldırım ve Erdem Dikkaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette; ekonomi, turizm, iki ülke arasındaki genel ve ticari ilişkiler ve ayrıca yapılması planlanan projeler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.