Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Helikopterler yanan 500 metre kare alanda soğutma çalışma yaptı.
Yangın, öğlen saat:14.00 sıralarında, Marmaris’in İçmeler Mahallesi Asparan Tepesi Mevkii’ndeki dağlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 1 helikopter, 4 Arazöz, 1 su ikmal aracı, 24 yangın müdahale personeli yangına müdahale için harekete geçti. 7 sorti yapan helikopter, yangın yayılmadan durdurdu. Bir saat süreyle sarp yamaçta ekipler zorlu çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri yayınladığı bilgi notunda, yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ve 500 metrekare alanın yandığını bildirdi.