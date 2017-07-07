Marmaris’teki kazada yaralanan Sökeli Orhan Çetin hayata tutunamadı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazanın acısı Söke’ye düştü. Söke’nin Çeltikçi Mahallesi sakinlerinden 20 yaşındaki Orhan Çetin iki arkadaşı Alihan Türkzaman ve Hamza Can Yavaş ile Marmaris’e tatile gitmişlerdi. 30 Haziran günü Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde meydana gelen kazada Sökeli Orhan Çetin’in yönetimindeki 35 REP 23 plakalı otomobil kaza yaptı. Genç Orhan, kazada ağır yaralanırken, Denizli Özel Ege Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobilde bulunan Alihan Türkzaman ve Hamza Can Yavaş Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“6 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ”

Kazada ağır yaralanan Sökeli genç Orhan Çetin Denizli’de kaldırıldığı hastanede 6 gün yaşam mücadelesi verdi. Hayata tutunamayan Orhan Çetin vefat etti. 20 yaşındaki Orhan Çetin’in ölümü Söke’de büyük üzüntü yarattı.