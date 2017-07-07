Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 14:40

Marmaris’teki kazada yaralanan Sökeli Orhan Çetin hayata tutunamadı

30 Haziran’da Marmaris’te meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sökeli Orhan Çetin (20) tedavi gördüğü Denizli’deki hastanede hayatını kaybetti.

Marmaris’teki kazada yaralanan Sökeli Orhan Çetin hayata tutunamadı

07 Temmuz 2017 14:40


Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazanın acısı Söke’ye düştü. Söke’nin Çeltikçi Mahallesi sakinlerinden 20 yaşındaki Orhan Çetin iki arkadaşı Alihan Türkzaman ve Hamza Can Yavaş ile Marmaris’e tatile gitmişlerdi. 30 Haziran günü Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde meydana gelen kazada Sökeli Orhan Çetin’in yönetimindeki 35 REP 23 plakalı otomobil kaza yaptı. Genç Orhan, kazada ağır yaralanırken, Denizli Özel Ege Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobilde bulunan Alihan Türkzaman ve Hamza Can Yavaş Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


“6 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ”


Kazada ağır yaralanan Sökeli genç Orhan Çetin Denizli’de kaldırıldığı hastanede 6 gün yaşam mücadelesi verdi. Hayata tutunamayan Orhan Çetin vefat etti. 20 yaşındaki Orhan Çetin’in ölümü Söke’de büyük üzüntü yarattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!