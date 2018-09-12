Masterlar sahada şampiyonluk için ter döktü

Efeler Belediyesi tarafından ‘7 Eylül Masterlar' turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada sporcular şampiyonluk için ter döktü.

7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen turnuvaya 4 takım katıldı. Efeler Masterlar Spor Kulübü, Denizli Masterlar Spor Kulübü, Bodrum Belediye Masterlar Spor Kulübü ve Acarlar Masterlar Spor Kulübü'nün yer aldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarında gerçekleştirilen turnuva sonunda Efeler Masterlar turnuvanın şampiyonu oldu.

Efeler Masterlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Köse, turnuvayı düzenlemelerinden dolayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür etti. Köse, “Umarız bu turnuva geleneksel hale gelir ve her yıl yurt genelinden bir çok takıma burada ev sahipliği yaparız. Belediye başkanımızın da turnuvanın düzenlemesinde emekleri çok fazla. Bizlere de diğer illerde yapılan özel turnuvalarda sponsor oluyorlar. Bu şampiyonluğumuzu Efeler Belediyesi'ne armağan ediyoruz” dedi.

Spor ve sporcuya her zaman kapılarının açık olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'da spor kulüplerine desteklerinin süreceğini kaydetti.