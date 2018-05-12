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12 Mayıs 2018 10:05

Masterler Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü olan Didim Masterler takımından Kaymakama ziyaret

Geçtiğimiz hafta Antalya’da yapılan Masterler ve Veteranlar ligi Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Didim Masterler Takımı, kupalarıyla Didim Kaymakamı Mehmet Türköz’ü ziyaret etti.

Masterler Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü olan Didim Masterler takımından Kaymakama ziyaret

12 Mayıs 2018 10:05


Türkiye Masterler ve Veteranlar ligi Ege Grubu şampiyonu olarak Antalya’da yapılan Türkiye şampiyonasında büyük bir başarı elde ederek Türkiye üçüncüsü olan Didim Masterler Takımı, hem bölge şampiyonluk kupası, hem de Türkiye üçüncülüğü kupasıyla Kaymakam Türköz’ü makamında ziyaret etti.


Kaymakam Türköz, hem lider hemde Türkiye üçüncüsü olan Masterler takımı tebrik ederek, Didim’in adını en iyi şekilde duyurdukları için teşekkür etti.


Didim Masterler Takımı antrenörü Ali Rıza Gürbüz ise Antalya’da 10 gün süren şampiyona sonucunda üçüncü olduklarını belirterek “Seneye hedefimiz Türkiye şampiyonluğu; inşallah bunu da gerçekleştirebiliriz. Didim’in adını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Destek veren Kamu kurumlarına, Odalara ve Özel sektöre temsilcilerine ve sponsorlarımıza teşekkür ederim.”dedi.




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