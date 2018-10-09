Masum isteğine yetkililerden çare bekliyor

Aydın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki onkoloji hastası Murat Gözmeral'in dertlerine 2 metre olan boyu ile 130 kilogram olan ağırlığı eklenince rahata hasret kaldı. Normal yatakta yatamayan, hasta yatağına da sığamayan Murta Gözmeral, “Ne normal yatakta yatabiliyorum ne de verilen ortopedik yatağa sığabiliyorum. Rahat ve huzura hasret kalıyorum” dedi.

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan ve 10 yıl öncesine kadar Aydın Belediyesi'nde çalışan Murat Gözmeral, 10 yıl önce aniden rahatsızlandı. Hastaneye gittiğinde onkoloji hastası olduğu belirlenen Gözmeral tedavilere olumlu cevap veremeyince malulen emekli edildi. İki çocuk babası Murat Gözmeral'in önceki günlerde hastanede olduğu yerde düşmesi sonucu sol kolu çeşitli yerlerinden kırıldı. Bu talihsiz kazanın ardından normal yatakta yatamaz duruma düşen Mehmet Gözmeral'a aydındaki bir yardım derneği tarafından ortopedik yatak verildi. Ancak standartların üzerinde boya ve kiloya sahip olan Mehmet Gözmeral yatağa sığamadığı için zor durumda olduğunu belirterek “Yaklaşık 10 yıldır yatalakım. Artık normal yatakta yatamaz duruma düşünce sağ olsun bir yardım kuruluşu hemen yatak getirdi. Ancak rahatsızlığım dolayısıyla normal yatakta yatamıyorum. Boyum ve kilom nedeniyle bize verilen ortopedik yatağa sığmıyorum. Ne olur yetkililer bana sığabileceğim bir yatak tedarik etsinler. Günlerdir adeta ızdırap içindeyim” diye konuştu.