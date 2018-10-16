Matematiğin stresini fırçayla atan mali müşavir sergi açtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 22 yıldır mali müşavirlik yapan Mine Odabaşı, yoğun çalışma temposu ve matematiğin stresini resim yaparak atıyor. Bu zaman kadar yaptığı resimlerle sergi açan Mine Odabaşı, herkes tarafından bilinen matematik maharetinin yanında resimdeki maharetlerini de göstermiş oldu. Sergi ziyaretçilerden tam not aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve mali müşavirliğin yanında siyasi kimliği ile de tanınan Mine Odabaşı bilinmeyen sanatçı kişiliğini de ortaya çıkardı.

Kuşadası'nda açtığı kişisel resim sergisindeki maharetiyle herkesi şaşırtan Mine Odabaşı, “Aslında resim yapmak benim için hayatımın anlamıdır. Soyut resmin gizemliliğini ve evrenselliğini seviyorum. Resim yaparken kendimi özgür hissediyor, düş dünyamı renklerle tuvallerde buluşturabiliyorum. Aile dostumuz ressam Kaya Gümüşdüğme ‘nin öncülüğünde resimle kendimi keşfettim. Birçok uluslar arası sanat çalıştaylarına katıldım ve kendimi hazır hissettiğimde ‘renkli dünyam' isimli ilk kişisel sergimi açtım. Resim yapmanın hem yetişkinler hem de çocuklar için sayısız faydaları olduğunu öğrendim. Ne iş yaparsanız yapın stres atmak için bile resimle ilgilenin. Ben bir çok faydasını gördüm” diye konuştu.