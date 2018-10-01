Mavi Balina 2018 tatbikatında Pakistan yerini aldı

Türk Donanması'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nde başlayan Mavi Balina tatbikatında Pakistan da yerini aldı. Pakistan Donanması Gemisi PNS SAIF (FFG 253) üzerine yüklenmiş bir Z9EC helikopteriyle beraber denizde yerini alırken Pakistan Donanması'na ait P3C-Orion savaş uçağının da tatbikata Dalaman Hava Üssü'nden katılacağı belirtildi.

Doğu Akdeniz'de yürütülen bu tatbikatın anti-denizaltı savunmasını talim etmeyi amaçladığını belirten Pakistan Büyükelçiliği Basın Ataşesi Abdul Akbar, açıklamasında “Türkiye, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya ve Suudi Arabistan'dan deniz ve hava kuvvetleri bu tatbikata katılmaktadır. Pakistan Donanması gemileri geçmişte de Mavi Balina tatbikatına düzenli olarak katılmışlardır. Bu tatbikat, denizcilik alanında günümüzün en kritik zorluklarından biri olan işbirlikçi denizcilik güvenliği için çözümler paylaşmak, tartışmak ve önermek amacıyla hem Batılı hem de Doğulu devletler için ortak bir foruma dönüşmüştür. Kaptan Shahid Wasif'in kumanda ettiği PNS SAIF Kılıç Sınıfının 3. Gemisidir. Bu gemi donanmaya 15 Eylül 2010'da katılmış olan çok işlevli bir firkateyndir. Gemide çoklu tehditlerin bulunduğu bir ortamda tüm denizcilik operasyonlarını üstlenebilmek için son model silahlar ve sensörler bulunmaktadır. Gemide aynı zamanda bir organik Anti-Denizaltı Savaş Helikopteri Z9EC yüklüdür” dedi.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve PNS SAIF gemisinin kaptanı Shahid Wasif güvertede bir resepsiyona ev sahipliği yaptılar. Türk Deniz Kuvvetleri Filo Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu resepsiyonun baş konuğu olarak ağırlanırken, Tuğamiral Asif Khaliq, Pakistan'ın Türkiye Deniz Ataşesi Deniz Albayı Khan Mahmood Asif, Türk Donanmasının kıdemli subayları ve Türkiye'de bulunan katılımcı donanmaların yabancı savunma ataşelerinin bu resepsiyona katıldığı belirtildi.

Misafirleri resepsiyonda karşılayan Gemi Kaptanı Wasif, Pakistan ve Türkiye'nin yakın dostluk bağlarının keyfini çıkardıklarını belirtti.