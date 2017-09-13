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13 Eylül 2017 17:27

’Mavi Beyaz Düşler’ sergisi Kuşadası’nda açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, çini ve seramik sanatçısı Esra Eren Çimen ve öğrencilerinin farklı bireysel yorum ve teknikler kullanarak ortaya koydukları eserlerden oluşan "Mavi Beyaz Düşler” isimli çini ve seramik sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

’Mavi Beyaz Düşler’ sergisi Kuşadası’nda açıldı

13 Eylül 2017 17:27


Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve çok sayıda sanatseverin katıldığı Mavi Beyaz Düşler sergisinin açılışında, sanatçıların 1 yılık çalışmalarından oluşan 118 eser, ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Özgün tasarımlarını bugüne kadar açtığı pek çok sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunan Çimen tarafından öğrencilerine katılım belgesi verildi.


Eğitmenliğini Esra Eren Çimen’in yaptığı, Alev Ergül, Berrin Yörük, Emine Ayhan, Ege Başak Erel, Ercüment Şener, Nesrin Bozdağ, Pınar Sümer, Tülay Günaylı, Tuğçe Yavuz ve Hatice Özenmiş’in eserlerinden oluşan "Mavi Beyaz Düşler " isimli seramik sergisi, 19 Eylül tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilir.




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