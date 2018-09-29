İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mazgala sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yağmur suyu mazgalına sıkışın üç yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağmur suyu mazgalına sıkışın üç yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, üç yavru kedi Kuşadası şehir merkezinde ana arter üzerindeki yağmur suyu mangalına sıkıştı. Yavru kedilerin mazgala sıkıştığını gören hayvanseverler kedileri kurtarmayı başaramayınca Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve ASKİ ekipleri, yavru kedileri kurtarmak için seferber oldu. Kazmalarla mazgal kapaklarını açan ekipler, olukların içine girerek yeni doğduğu belirlenen üç kediyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yavru kediler hayvanseverlere teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.