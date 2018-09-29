Mazgala sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağmur suyu mazgalına sıkışın üç yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, üç yavru kedi Kuşadası şehir merkezinde ana arter üzerindeki yağmur suyu mangalına sıkıştı. Yavru kedilerin mazgala sıkıştığını gören hayvanseverler kedileri kurtarmayı başaramayınca Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve ASKİ ekipleri, yavru kedileri kurtarmak için seferber oldu. Kazmalarla mazgal kapaklarını açan ekipler, olukların içine girerek yeni doğduğu belirlenen üç kediyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yavru kediler hayvanseverlere teslim edildi.