Meandros Derneğinden Didim Ticaret Odası’na ziyaret

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ve Başkan Yardımcısı Mehmet Urgancının ev sahipliğini yaptığı ziyarette Meandros Derneğinin ’Benim Okulumda Kütüphane Var’ kampanyası kapsamında ilk adım olarak Didim Mahir Özgür Damar İlkokulu’nda oluşturulacak kütüphane hakkında bilgiler paylaşıldı.

Dernek Başkanı Başak Kamacı Budak İlçede nüfusla birlikte okullardaki öğrenci sayılarının giderek arttığını, devlet okullarının kapasitelerinin üzerinde sayıda öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle pek çok okulda mekan sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle okullardaki sosyal aktiviteler ya da kütüphane olarak ayrılması gereken mekanların derslik olarak kullanılmak zorunda kalındığını belirtti. Budak “Mahir Özgür Damar ilkokulunun kütüphane için ayırdığı yeri çocukların sıkılmadan vakit geçirebilecekleri bir şekilde donatacağız” dedi. Bu projeyi Kütüphanesi bulunmayan tüm okullara yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydeden Budak, duyarlı tüm vatandaşların bu kampanya kapsamında gerek maddi desteklerini, gerekse kitap bağışlarını beklediklerini sözlerine ekledi. İlçedeki kurumları ziyaret ederek destek istediklerini, Didim Ticaret Odasının da katkısını beklediklerini belirtti.

Didim Ticaret Odası başkanı Üstündağ ve Başkan Yardımcısı Urgancı da, giriştikleri bu iş için derneği tebrik etti. Katkı sunmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Üstündağ, ilçede genel itibari ile okul sıkıntısı yaşandığını belirtti. Okulların derslik sorununda giderilmesi için yeni okulların yapılması gerektiğini vurgulayan Üstündağ, ilçedeki okulların mevcut durumda bile çok iyi başarılar sağladığını belirterek, “derslik sayısı ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi ile uzun vadede bu eğitim başarısı devam edecektir. Bu sağlanırsa okullar kalabalık sınıflardan kurtulacak, çocuklarımız daha ferah ve kütüphane ve benzer donanımlara sahip okullarda eğitim öğretim yapacaktır” dedi.