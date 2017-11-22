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22 Kasım 2017 10:09

Mehmet Işık, Büyük Türkiye Partisi’ne genel başkan oluyor

Yaptığı olağanüstü tüzük kurultayı sonrası Demokratik Sol Parti (DSP) ile yollarını ayıran eski İl Başkanı Mehmet Işık, Büyük Türkiye Partisi’ne genel başkan oluyor.

Mehmet Işık, Büyük Türkiye Partisi’ne genel başkan oluyor

22 Kasım 2017 10:09


Büyük Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Tevfik Diker’in görevinden ayrılmasından sonra Partinin üst düzey yöneticileri bu göreve Aydınlı siyasetçilerinden Mehmet Işık’a teklif etti. Işık’ın teklifi kabul etmesi üzerine toplanan Büyük Türkiye Partisi yönetimi, 9 Aralık’ta kurultaya gitme kararı verdi. Işık, Ankara’da yapılacak bu kurultaya, tek aday olarak girecek.


Daha önce HEPAR Genel Başkan Yardımcılığı ve DSP Aydın İl Başkanlığı yapan Işık, yaşanan süreci şu şekilde anlattı: "DSP’den ayrıldıktan sonra, arkadaşlarımla birlikte, yeni parti kurmak için hazırlık yapmaya başladık. Bu süreçte, Büyük Türkiye Partisi yöneticileri, bana, ’Genel Başkanlık’ teklifinde bulundu. Arkadaşlarım uygun bulunca ben de teklifi kabul ettim. Büyük Türkiye Partisi de, 9 Aralık’ta kurultaya gitmek için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçeyi verdi. Kurultaya tek olarak gireceğim. Allah nasip ederse partinin başına geçip, ekip arkadaşlarım ile birlikte ülkem için mücadele etmeye devam edeceğim"




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