Meksika'dan Bafa'ya gizemli yolculuk

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü kıyısında yaşayan ve yöre halkının ekonomisine katkı sağlayan yılan balıklarının Meksika'dan Bafa'ya gizemli yolculuğu dikkat çekiyor.

Dünyada sadece Meksika'nın Saragossa Körfezi'nde üreyen yılan balıklarının yaklaşık 3 yıl süren 6 bin kilometrelik yolculukları Ege kıyılarında son buluyor. Yapılan araştırmalara ve incelemelere göre Meksika'nın Saragossa Körfezi'nden yola çıkan yılan balıkları Okyanusu aşarak, Cebelitarık Boğazından geçip, Akdeniz üzerinden Ege sularına giriyor. Ege'de Büyük Menderes Nehri vasıtasıyla Bafa Gölü'ne gelip, yaşam döngülerine devam ediyor. Yılan balıklarının bu göç sırasında yönlerini nasıl buldukları ve tersine göçleri nasıl yaptıklarının gizemi günümüzde hala tam olarak bilinmiyor.

Ekoturizm bölgesi Serçin, turistlerin ilgisini çekiyor

Yılan balıkları, Bafa Gölü etrafındaki Kapıkırı, Gölyaka, Bafa, Pınarcık, Ak-Yeniköy ve Serçin halkı için çok önemli bir yere sahip. Bafa gölü kıyısındaki en büyük balıkçı köyü olan Serçin'de yaklaşık 50 tona yakın yılan balığı avlanıp ihraç ediliyordu. 1985 yılından sonra ise Bafa gölünde yaşanan ekolojik bozulmalar sonrası bu rakamın oldukça aşağılara düştüğü belirtildi. 2016 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Serçin Mahallesinde açılan Ekoturizm Merkezi ile bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Serçin Mahallesinde yaşayan vatandaşların kendi elleri ile pişirdikleri ve eşsiz lezzete sahip yılan balığı bölgeye gelen turistlerin tattıkları ilk deneyim oluyor. Göçmen kuşlar ve yılan balığı ile turistlerin gözde yerleri arasında yer alması beklenen bölge yakın zamanda yapılan festivallerle tanıtılmaya çalışılırken, yöre sakinleri Bafa Gölü'nde yaşanan olumsuzlukların canlı yaşamını tehdit etmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade ettiler.