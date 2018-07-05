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05 Temmuz 2018 11:45

Menderes’in kenarında 4 metrelik kenevir yetiştirdi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Büyük Menderes Nehri kenarında 4 metre boyunda 393 kök kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Menderes’in kenarında 4 metrelik kenevir yetiştirdi

05 Temmuz 2018 11:45


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi’nde uyuşturucu madde ve yasa dışı ekim yapıldığını tespit etti. Yapılan çok yönlü titiz araştırmalarda D.B. isimli şüphelinin Büyük Menderes Nehri kenarında bulunan tarlasının kenarında ki kamışlık alan içerisinde boyları 2-4 metre arasında değişen 393 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Adli makamların talimatı ile D.B. gözaltına alınırken; ele geçen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğünce imha edildi.




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