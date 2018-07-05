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05 Temmuz 2018 11:44

Mesut amcadan çocuklara tatil sürprizi

Efeler Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarındaki okullarda eğitim gören çocuklar için okul bahçelerine oyun grupları yerleştiriyor.

Mesut amcadan çocuklara tatil sürprizi

05 Temmuz 2018 11:44


Gerek kişiliği gerekse gerçekleştirdiği çalışmalar ile toplumun her kesimine hitap etmesinden dolayı ’Efeler’in Mesut Abisi’ olarak anılan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, okullarda eğitim gören çocuklar için çocuklara tatil sürprizi yapmaya hazırlanıyor. 2014 yerel seçimleri ile Aydın’ın büyükşehir olması ile birlikte köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında bulunan eğitim yuvalarına destek veren Efeler Belediyesi çocukları bu sefer de oyun grupları ile sevindirecek. Belediye Başkanı M. Mesut Özkacan’ın talimatı ile ilkokulların bahçelerine montajı yapılan oyun grupları, Eylül ayında okulların açılması ile birlikte minikleri karşılayacak.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’na kadar planlanan okullardaki oyun gruplarının montajlarının tamamlanacağını kaydederek, tüm öğrencilerden oyun gruplarının karşılığı olarak başarılı notlar ile dolu karneler istedi.




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