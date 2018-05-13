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13 Mayıs 2018 11:52

Mesutlu Mahalle Konağı hizmete açıldı

Efeler Belediyesi tarafından Mesutlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan; Mesutlu Mahalle Konağı, Düğün Salonu ve çeşitli amaçlar için kullanılacak olan ek binalar düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mesutlu Mahalle Konağı hizmete açıldı

13 Mayıs 2018 11:52


Mesutlu Mahallesi’nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Mahalle Muhtarı Mehmet Çakıroğlu, “Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan başta olmak üzere, birim amirlerine ve emeği geçen tüm belediye personeline yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum. Harap hale gelen mekanımız sizlerin sayesinde yeni görünümüne kavuştu” dedi.


“Her bir yurttaşımız ailemizin bir parçası"


Efeler Belediyesi olarak 300 bine yaklaşan nüfusa hizmet verdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan muhtarlarla etle tırnak gibi olduklarını ve birlikte hizmet ürettiklerini belirterek


“Mahallelerimizin ne ihtiyacı varsa, görev ve sorumluluk alanımız içindeki hizmetleri bugüne kadar yerine getirmeye çalıştık. Biriz, beraberiz, bir büyük aileyiz duygusu ve anlayışı içindeyiz. Efeler ilçesinde yaşayan her yurttaşımızı ailemizin bir parçası olarak görerek taleplerinizi karşılamaya çalışıyoruz. Mesutlu Mahalle Konağımızın, Mesutlu Düğün Salonumuzun ve ek olarak yaptığımız binalarımızın da Mesutlu Mahallesi Sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından mevlit-i şerif okutularak, yemek ikramında bulunulan törenle yenilenen binalar hizmete açıldı.




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