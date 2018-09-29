Meteoroloji'den açıklama: Fırtına yönünü değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından yapılan açıklamada fırtınanın yön değiştirdiği belirtildi.

Günlerdir ülkeyi tedirgin eden tropik fırtınanın ülkenin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen hava dalgasının seyrine ilişkin açıklama yapan, Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, "Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de Pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise m2'ye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege denizinde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor” dedi.

Bu arada Aydın'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Aydın'ın kıyı kesimleri Kuşadası ve Didim'de havanın normal olduğu belirtildi.

Muğla'da sakin bir hava hakim olurken kıyı ilçelerde de güneşli bir hava etkili oluyor.