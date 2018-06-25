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25 Haziran 2018 19:34

Meteoroloji’den sel uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada Çarşamba günü Kıyı Ege’de fırtına ve şiddetli yağış ve sonrasında sel beklendiği açıklandı.

Meteoroloji’den sel uyarısı

25 Haziran 2018 19:34


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada “Bölgemiz, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Yağışların Çarşamba (27.06.2018) günü Kıyı Ege’de (İzmir’in Doğusu dışında kalan bölümü, Aydın ve Balıkesir’in Batı İlçeleri, Çanakkale İl Geneli ile Manisa Merkez) kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer-yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar Kıyı Ege’de etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Yerel kuvvetli yağış sebebiyle oluşabilecek su baskını, ani sel ile olası dolu yağışı, yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.




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