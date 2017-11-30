Mevlid Kandili, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde eda edildi

Nazilli Belediyesi tarafından projelendirilen ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde Mevlid Kandili münasebetiyle Kur’an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.

Turan Mahallesi’nde yaşayan kadınların katıldığı programda Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi. Dini günlerde Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde bir araya gelen mahalle sakinleri, “Kandil günlerinde, bayramlarda dayanışma evimizde toplanıp bu mübarek günleri gerektiğince eda etmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar birçok etkinliğimizi de yine Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde gerçekleştirdik. Kadınlar ve çocukların sosyal hayata katılması ve hem dini hem kültürel faaliyetler gerçekleştirebilmesi için güzel bir fırsat oldu” diyerek Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.