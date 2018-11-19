MHP adayı Ümmet Akın'dan Koçarlı'ya kapalı pazar yeri sözü

Pazarcı esnaflarının kapalı pazar yeri isteklerini dinleyen Akın, göreve geldiğinde Koçarlı'da kapalı bir pazar yeri projesi gerçekleştireceklerinin sözünü verdi. Artık açık pazar neredeyse Türkiye'nin hiçbir yerinde kalmadı diyen pazarcı esnafı ve vatandaşlar Pazartesi Pazarının son derece kullanışsız bir durumda olduğunu, kış aylarında soğuktan ve yağmurdan, yaz aylarında ise güneşten korunmak için kapalı pazar yerinin Koçarlı'ya şart olduğunu dile getirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile dertleşen Koçarlı halkı ve pazarcı esnafı “Bizim yazımız kışımız yok, çadırlarımız yazın aşırı sıcaklıklara, kışın yağmurlara ve rüzgara da bir yere kadar dayanıyor. İlçemizde kapalı pazar yerinin olması durumunda bu sıkıntımız giderilmiş olur. Hem kendimizi, hem müşterilerimizi hem de ürünlerimizi sıcaktan, yağışlardan korumuş oluruz” dediler.

İlçede uygun görülen bir yerde kapalı pazar yeri olmasının herkes için iyi olacağını ifade eden MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, “Yıllardır Koçarlı'da müstakil ve kapalı bir pazar yerinin olmaması ilçenin kanayan bir yarası haline gelmiş. Kış aylarının zor şartlarında brandaların altında yağmurdan, soğuktan ve rüzgardan korunmaya çalışan hemşerilerimiz yazın da sıcaktan korunmak için mücadele verdiklerini ifade ediyorlar. Mevsim şartlarında yazın ve kışın yapılması zor işlerin başında pazarcılık geliyor. Kapalı ve geniş pazar alanına çok büyük ihtiyaç var. Koçarlı Pazarı sadece ilçe merkezinde ikamet eden insanlara hizmet veren bir Pazar değil. Pazar kurulduğu günler Allah korusun o sokaklarda bir yangın olsa bir hasta olsa itfaiye veya ambulans giremez. Planlamalarımız arasında bulunan Koçarlı kapalı Pazar yeri projemizi de göreve geldiğimizde gerçekleştireceğiz” dedi.