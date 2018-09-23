MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan: ADÜ'lü öğrenci öğretim görevlilerine başarı diledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Adnan menderes Üniversitesi'nin 2018-2019 öğretim yılına başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı. Türk gençliğinin tarihi mirası koruması ve yarınlara daha iyi yön vermesi için eğitimin önemine değinen Başkan Pehlivan, ADÜ'nün önümüzdeki süreçte sadece Aydın'ın değil dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yerini alacağına inandığını söyledi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yayınladığı mesajda, eğitim için Aydın'a gelen tüm öğrencilere de ‘Hoş geldiniz' diyerek “Biz, atalarımızdan güçlü ve zengin bir tarih, kültür ve medeniyet mirası devraldık. Türk Gençlerimizin bu mirası koruyup geliştirerek geleceğe devretmek gibi ulvi bir görevi vardır. İnanıyorum ki, Türk milletimizin yarınları çok daha aydınlık olacak. Bunu da Atatürk'ümüzün bütün ümidi Türk gençlerimiz sağlayacaktır. Öğrenci olarak çatısı altında bulunmaktan şeref duyduğum Aydın Adnan Menderes Üniversitemiz, inşallah önümüzdeki yüzyılın başlarında sadece bölgemizin değil, dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olacaktır. Bu inancımı her yerde güçlü ve inanmış bir şekilde ifade etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu vesileyle başta Aydın Adnan Menderes Üniversitemiz olmak üzere tüm üniversitelerimizde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve Türk milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.