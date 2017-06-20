Ramazan ayında bu şekilde haber yapılmasını lanetlediğini ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin’in tutuklu yargılandığını ancak hüküm giymediğini söyledi.

Aydın’da bir haber sitesinin MHP Nazilli İlçe Başkanlığı’na atanan Zafer Keskin’in yaklaşık 10 bin kişinin mağdur olduğu Sümer Ay Davası sanıklarından olduğunu yazmıştı. Bu yöndeki iddialara ilişkin soruya “Mübarek ramazan ayında yalan yanlış bilgi yayarak kul hakkına girenleri lanetliyorum” diye konuşan MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, Nazilli İlçe Başkanlığı’na atanan Zafer Keskin’in Sümeray davası kapsamında tutuklu yargılandığını ancak hüküm giymediğini söyledi.

Sümeray davası nedir?

Bilindiği gibi; Sümerbank Tekstil’in özelleştirilmesinin ardından Sümeray Tekstil ve Deri Mamulleri Tic. San. A.Ş ismi ile faaliyetlerini sürdüren şirket tarafından Aydın’da 8 bini değişik kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 10 bin mağduru bulunan “Sümeray” davası açılmıştı. Çalıştıkları kurumlardan verilen kupon karşılığında yaptıkları alışveriş sırasında imzaladıkları defterlerin doldurulması sonucu icraya verilenlerin şikayetleri üzerine açılan davada, 16’sı tutuklu 28 zanlı yargılandı.

Yaklaşık 10 bin mağdurun bulunduğu davada bir çok vatandaşın korktuğundan dolayı icra kağıtları ellerine geçince kendilerine çıkartılan borçları öderken, dava 2009 yılında 3 Bin 222 mağdurun toplu olarak Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi vermesi ile başlamıştı.